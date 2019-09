Exclusief voor abonnees Wat u moet weten over San Marino: van recordschutter Selva tot 13-0 tegen Mannschaft 06 september 2019

00u00 0

Ooit hield San Marino de Rode Duivels van een recordzege. De laatste doelpuntenmaker is een magazijnier van beroep. Dat en nog veel andere leuke weetjes over de trip van de De Bruyne en co naar de dwergstaat.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis