Wat staat er nog op het spel op slotspeeldag? PLAATS 1 CLUB BRUGGE 18 mei 2018

00u00 0

De hoofdvogel is afgeschoten. Na de gewonnen titel klonk zondagavond in Brugge al de Champions League-hymne. En in gedachten ongetwijfeld ook rinkelende euro's, want blauw-zwart heeft de financiële jackpot beet. De volgende editie van het kampioenenbal wordt de lucratiefste ooit, met een prijzenpot die ongeveer 30% de hoogte inschiet. Alleen het startgeld levert zowat 15 miljoen euro op. Daarbovenop komen nog prestatiebonussen (deels op basis van het verleden) en TV-gelden. Wellicht mag Club zich dus minimaal 25 miljoen euro rijker rekenen. Behoudens een mirakel komt het in pot 4 terecht. Het treft dus zeker één van de kampioenen uit de zes grootste competities (Barcelona, Bayern, Man City, Juventus, PSG en Lokomotiv Moskou), Europa League-houder Atlético Madrid of de toekomstige CL-winnaar. Ook in pot 2 (met onder meer Man U, Porto en Dortmund) en 3 (AS Roma, Schalke 04, ...) wachten veel kleppers.

