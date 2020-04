Exclusief voor abonnees Wat premier Wilmès niet kon, kan Estée (9) wel Duidelijk exitplan op één A4'tje 27 april 2020

Na de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad volgde veel kritiek. Het was te laat, het duurde te lang en het was allesbehalve duidelijk. Premier Wilmès (MR) gaf gisteren ook zelf toe dat het beter kon. Estée Schoeters (9) uit Diest is alvast bereid haar enkele vuistregels aan te leren. Het meisje vatte het exitplan zaterdagochtend samen op één A4'tje. In de 'Nieuws Flech' van Estée is hier en daar nog een schrijffoutje te bespeuren, "maar dat was in de powerpointpresentatie van de regering óók het geval", zegt haar mama Véronique. "Ik was stomverbaasd toen ze me dat papiertje onder de neus schoof. Want het is toch straf dat een kind van 9 wél kan waar onze politici blijkbaar niet in slagen?"

