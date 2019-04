Exclusief voor abonnees WAT MET PRIVACY? 05 april 2019

Intussen werkt de grotere beschikbaarheid van data wel in de twee

richtingen: recruiters die een beetje speurwerk verrichten, komen eve-

neens heel wat over de kandidaten te weten. Catherine Vanhullebusch

heeft zelf een verleden als hr-verantwoordelijke bij Pricewaterhouse-

Coopers, Fortis, Novartis en Showpad en weet dus waarover ze praat.

"Met LinkedIn is er uiteraard geen enkel probleem. Die site dient net

om je zo volledig mogelijk aan de arbeidsmarkt te presenteren. Een cv

durven mensen al eens wat te customizen: ze stemmen het beter af op

een specifieke job door bepaalde zaken extra in de verf te zetten. Op

zich is daar niets mis mee, ik raad het zelfs aan, want zo verhoog je je

kansen op succes. Maar je houdt er best rekening mee dat werkgevers

heel vaak ook naar je LinkedIn-profiel gaan kijken. Zorg daarom dat er

vooral geen tegenstrijdigheden opduiken."

Delicater wordt het als recruiters elders op zoek gaan naar online spo-

ren van kandidaten. "De GDPR-privacywetgeving stelt dat ze omzichtig

moeten omspringen met de data die ze in het kader van een sollicita-

tieprocedure in handen krijgen", vervolgt Catherine. "In principe moeten

bedrijven zelfs altijd aan sollicitanten vertellen wat ze over hen weten

en wat ze met die informatie van plan zijn. Ze mogen sowieso alleen

maar relevante gegevens verzamelen. Zo zijn het absoluut hun zaken

niet of een vrouwelijke kandidaat op korte termijn een kinderwens

heeft. Evenmin mogen recruiters sociale media afschuimen om na te

gaan wat je in je privéleven zoal uitspookt. Anderzijds kan het voor een

werkgever net heel interessant zijn om te ontdekken dat je in het ver-

enigingsleven of in vorige jobs bijvoorbeeld blijk hebt gegeven van lei-

dinggevende capaciteiten. Als je wil weten hoe iemand in een bepaalde

situatie zal reageren, zal zijn gedrag uit het verleden je een heel stuk

wijzer maken. Nou goed, als puntje bij paaltje komt, denk ik niet dat

veel recruiters de tijd hebben om urenlang kandidaten tot in de kleinste

vezeltjes te doorgronden. Ik zou het privacyprobleem dan ook zeker

niet overroepen."

