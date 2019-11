Exclusief voor abonnees Wat met OHL-Union? Geschillencommissie bekijkt het pas volgende dinsdag 05 november 2019

Het staat nu vast dat de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal zich pas tijdens haar zitting van dinsdag 12 november zal buigen over de lichtperikelen tijdens de wedstrijd OH Leuven - Union van vorige week vrijdag. Dus na de laatste speeldag van de eerste periode in 1B, die nu vrijdag 8 november wordt afgewerkt. Dan staat Virton - OHL op het programma, het duel tussen de enige twee overgebleven kanshebbers op de periodetitel. Wie wint, wordt periodekampioen, ongeacht de uitspraak van de Geschillencommissie.

