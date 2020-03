Exclusief voor abonnees Wat met de WK's in 2021 van de drie grootste olympische sporten? Û 31 maart 2020

WK atletiek 2021

Verschuift wellicht naar juli 2022

De nieuwe datum van de Olympische Spelen overlapt met het oorspronkelijk geplande WK atletiek van 6 tot 15 augustus 2021 in Eugene (VS). Maar de internationale atletiekbond World Athletics stelt zich soepel op om het WK te verleggen naar 2022. Uit goede bron is vernomen dat nu een startdatum rond half juli 2022 op tafel ligt. Zo blijft het WK met een zekere marge uit het vaarwater van de tweede editie van het multisport-EK tussen 11 en 21 augustus in München. De eerste editie van dat multisport-EK met zeven sporten vond in 2018 in Glasgow (zwemmen, turnen, wielrennen, golf, roeien, triatlon) én Berlijn (atletiek) plaats. Het gold als een succes en kreeg veel tv-aandacht. Om het WK atletiek in 2022 vast te pinnen is ook overleg bezig met de Gemenebestspelen in Birmingham, die tussen 27 juli en 7 augustus gepland stonden. Die omhelzen ook atletiek en de organisatie moet een nieuwe datum zoeken.

