Wat kan Roeselare tegen Italiaanse vedetten? 00u00 0

Eerste thuiswedstrijd van Roeselare in deze Europese campagne en meteen ook een klepper van formaat. Perugia staat niet alleen aan de leiding in de vaderlandse competitie, ook in de CL prijkt het in de A-poule op de eerste plaats. Hendrik Tuerlinckx beseft dat hij voor een zo goed als onmogelijke opdracht staat tegen deze grootmacht die met spelers als Zaytsev (de flamboyante hoekaanvaller), de Amerikanen Russell (hoek) en Shaw (setter), de Serviërs Atanasijevic (hoofdaanval) en Podrascanin (midden) en de Argentijnse spelverdeler De Cecco baadt in de wereldtoppers. "Ik begin nooit met de gedachte dat winnen onmogelijk is, maar tegen zo'n team zou het al mooi zijn om een set te pakken. Daarna zien we wel", aldus de opposite die tien jaar geleden nog bij Perugia volleybalde. "In mijn tijd was het een middenmoter maar na de komst van een nieuwe voorzitter is Perugia uitgegroeid tot wereldtopper. Die rijke man mag mij altijd bellen voor een contractbespreking", lacht Tuerlinckx.

