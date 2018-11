Wat kan Monaco nog? 28 november 2018

00u00 0

Atlético Madrid heeft vanavond aan één punt genoeg om zich in groep A te kwalificeren voor de achtste finales. Voor de Spaanse club hoort dat een formaliteit te zijn, want AS Monaco is behoorlijk op drift. Ze staan 19de en voorlaatste in de Ligue 1 en konden al niet meer winnen in Europa sinds april 2017 tegen Dortmund. Afwachten voor welk team trainer Thierry Henry vanavond kiest. Monaco deed in deze CL-campagne al een beroep op 25 spelers, geen enkele andere club toonde zich zo wispelturig in haar opstellingen.

