Wat kan/kon er nog beter? 29 juli 2019

Sergeant denkt na, zoekt, maar vindt niets. "Iedereen heeft, op zijn niveau, goed gepresteerd. De Buyst, om er één te noemen, herpakte zich fantastisch na de frustratie van de eerste sprints." Jammer, vindt Sergeant, dat Benoot niet het verlangde afscheidscadeau aan de ploeg was gegund. "In Brioude had hij kunnen winnen. Maar er valt hem niets te verwijten." Of er stiekem aan een nieuwe klassementspion wordt gedacht? Sergeant: "De editie 2020, met die pittige start in het achterland van Nice, wordt hét moment om Bjorg Lambrecht te laten debuteren. In België zijn we té zeer geneigd om te wachten met jong talent. Maar Bernal is ook máár 22. Met klassementsdruk zullen we Bjorg (nog) niet opzadelen. De puncher in hem zal zijn kans mogen gaan."

