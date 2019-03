Wat kan ik zeggen? COMME IL FAUT 09 maart 2019

De buurman is enkele maanden geleden na een lange ziekte overleden en natuurlijk was dat een zware periode voor de buurvrouw. Onmiddellijk na de begrafenis logeerde de familie bij haar, en ook daarna kwamen er veel mensen over de vloer. Dat is nu wat minder, en ik wil laten weten dat ik er ben als ze me nodig heeft. Omdat we naast elkaar wonen, zie ik de buurvrouw natuurlijk vaak en telkens sta ik met mijn mond vol tanden. Ik weet gewoon niet wat te zeggen. Ik wil bemoedigend en troostend zijn, maar het lukt me niet om de juiste woorden te vinden.

