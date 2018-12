Wat is verschil met gewone diesel? Rode diesel € 0,65/L | Diesel €1,30/L 13 december 2018

Rode diesel is identiek aan de klassieke diesel, maar bevat een rode kleurstof en een chemische marker 'Solvent Yellow 124'. Momenteel kost rode diesel ongeveer 0,65 eurocent per liter terwijl de gewone diesel minstens het dubbele kost aan de pomp. De rode kleurstof kan via een chemische behandeling verwijderd worden, maar bij labtesten zal de marker fraudeurs alsnog verraden. In België mogen enkel landbouwvoertuigen en mobiele werfmachines op rode diesel rijden.

