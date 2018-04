Wat is het verschil tussen nevel en mist? 07 april 2018

"We spreken over mist wanneer het horizontale zicht minder is dan 1.000 meter. Wanneer er een horizontaal zicht is tussen 1.000 en 5.000 meter, spreken we over nevel", luidt het bij het KMI. "In het algemeen komt een verminderd zicht voor wanneer de lucht verzadigd is van waterdamp, maar ook intense regen- of sneeuwbuien kunnen er de oorzaak van zijn. Het is de afkoeling van de lucht die verantwoordelijk is voor de vorming van mist." (StV)