Wat is er gebeurd met Nick (15)?"Dader kan om de hoek wonen" LICHAAM VAN TIENER VERMOEDELIJK VERPLAATST OM ONGEVAL OP ROOFMOORD TE DOEN LIJKEN Ken Standaert

11 april 2018

05u00 5 De Krant Nu uit de autopsie blijkt dat de dood teruggevonden Nick Ulser (15) uit Grimbergen zo goed als zeker werd aangereden, vermoedt zijn vader dat de dader wel eens heel dichtbij kan wonen. "Misschien was het iemand van om de hoek", zegt Kenny Ulser. "Die gedachte is onwezenlijk." Vermoedelijk nam de dader de gsm en verplaatste hij het lichaam om het ongeval op een verkeerd gelopen roofoverval of -moord te laten lijken.

"Ik hoop dat de persoon of de personen die iets te maken hebben met de dood van Nick zich uit eigen beweging aangeven", vertelde vader Kenny Ulser gistermiddag, zijn 10-jarige dochter Zoë aan de arm. Hij heeft dan net samen met zijn vrouw op het politiecommissariaat te horen gekregen wat de resultaten van de lijkschouwing op hun 15-jarige zoon zijn. "Via de spoedarts wisten we al dat hij een soort slag in de nek gekregen had, dat hij een gebroken elleboog had en dat hij bloedde uit zijn mond. Maar Nick had ook breuken in beide onderbenen en talloze inwendige kneuzingen." Al die verwondingen zouden erop wijzen dat de jongen aangereden werd door een voertuig. "Dat is volgens de politie 90 procent zeker", vertelt Kenny. "Vermoedelijk is Nick na de aanrijding verplaatst door de doodrijder of een passagier van die auto. Waarschijnlijk zijn toen ook zijn iPhone, sleutels en portefeuille weggenomen om het op een mislukte roofoverval te doen lijken. Hoe verklaar je anders dat zijn portefeuille nog zoek is en de andere spullen in het park lagen?"

De iPhone en de sleutels kreeg Kenny zondagavond terug in handen van vijf jongeren, die de spullen ter hoogte van de petanquebaan in een park hadden ontdekt. Het parket Halle-Vilvoorde lanceerde gisteren een oproep aan de eerlijke vinders. "Drie jongens en twee meisjes hebben de telefoon ontdekt in het gras toen de ouders het slachtoffer probeerden te bereiken omdat hij nog steeds niet thuis was na een bezoekje aan een vriend in de buurt", vertelt woordvoerder Gilles Blondeau. "Toen de gsm rinkelde, is er telefonisch contact geweest. Daarna is het toestel door de jongeren aan de familie gegeven, maar daarna zijn ze weggegaan zonder hun gegevens achter te laten. Omdat ze voor ons potentiële kroongetuigen zijn, zouden we hen graag opnieuw spreken. Zij kunnen iets gehoord of gezien hebben dat tot een doorbraak kan leiden."

Auto verstopt

