Wat is 4:20? 05 mei 2018

4:20 staat voor 20 april, de feestdag van de Amerikaanse wietrokers. Op die dag wordt cannabis in het openbaar gebruikt. Door de jaren heen werd het fenomeen een begrip, in zoverre dat 4:20 nu staat voor het gebruiken van marihuana in het algemeen. "Ken je de uitdrukking 'It's 5 o'clock somewhere'?", vraagt Chris Burggraeve. "Het wordt vaak gebruikt als vergoelijking voor iemand die in de voormiddag al zin heeft in een glaasje alcohol - het is altijd wel érgens 17 uur. Welnu, 'It's 4:20 somewhere' zou betekenen dat we elke dag 40 minuten extra genot inbouwen. Vermenigvuldigd met 365 zijn dat tien dagen per jaar gelukkiger zijn. Is dat geen fijne gedachte?" (DB)