Wat hij kan leren van sporthart Van Lierde

Timmers zegt in zijn interview niet abrupt te willen stoppen met topzwemmen, maar geleidelijk wil afbouwen omdat dat gezonder zou zijn voor zijn jarenlang getraind sporthart. Hij verwijst daarbij naar Luc Van Lierde. De tweevoudige winnaar van de Ironman in Hawaï (1996, 1999) liep in 2009 zijn laatste Ironman en stopte vrij bruusk, maar besloot drie jaar later opnieuw vaker te trainen om daarna geleidelijk weer af te bouwen, omdat dat beter zou zijn voor zijn hart. Na het stoppen ondervond Van Lierde last van een lichte hartritmestoornis, een overslag bij lage hartslagen. "Dat is hoogstens ongemakkelijk, zeker niet gevaarlijk", zei Van Lierde toen in 'De Morgen'. Ook zijn cardioloog noemde het 'atletenhartsyndroom' niet problematisch. Het gaat om een gezond hart waarbij de hartkamers gering vergroot of aangepast worden door de voortdurende fysieke inspanning. Bij abrupt stoppen kan dan een ritmestoornis optreden. Onderzoek gaf aan dat het herstarten met training bij sommige atleten een beschermend effect had. (BF)

