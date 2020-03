Exclusief voor abonnees Wat hebben we geleerd vandaag? 07 maart 2020

Christophe: Chadlia in Doornik, Michele in Saint-Ghislain en Mélissa in Bergen: geen van hen zet de N-VA meteen buitenspel. De Wever moet een afdeling in Wallonië starten. Met kiespropaganda in het Frans. Want de kennis van het Nederlands is nog slechter dan ik vermoedde. "België is op", horen we ook hier. De Waalse N-VA wacht een riante toekomst.