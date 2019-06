Exclusief voor abonnees Wat hebben Rock Werchter en de Mount Everest gemeen? 25 juni 2019

Het antwoord is simpel: gedumpte tentjes. De Mount Everest moet na het klimseizoen - net als de festivalweides van Rock Werhgrondig worden schoongemaakt. Nadat er afgelopen seizoen een recordaantal klimmers passeerde, is een schoonmaakploeg van achtergebleven sherpa's begonnen met de opkuis van Camp Four, het hoogstgelegen basiskamp van de mythische berg. Om vervuiling van drinkwater tegen te gaan, moeten niet alleen de afgedankte oranje tentjes, maar álle achtergebleven resten manueel worden verwijderd - ook toiletcontainers met uitwerpselen. Enkele weken geleden haalden vrijwilligers tijdens de grootste 'Everest Cleaning Campaign' ooit al een tiental ton afval van de Himalaya-berg. (SPK)

