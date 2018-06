Wat hagel doet met een vliegtuig 07 juni 2018

En toch is dit vliegtuig nog kunnen landen, zonder dat de passagiers verwondingen opliepen. Vlucht 1897 van American Airlines met 135 mensen aan boord was op weg van San Antonio naar Phoenix toen het plots in een zware hagelstorm terechtkwam. Voor de passagiers waren het uiterst bange momenten. Zij zagen uit hun raampjes de bliksemschichten en de hagel en voelden de turbulentie heviger en heviger worden. Aan lokale media getuigden ze dat smartphones en drankjes in de lucht vlogen en passagiers begonnen te braken. De Airbus raakte zwaar beschadigd door het natuurgeweld en moest een noodlanding maken. Met erg beperkt zicht konden de piloten het vliegtuig toch nog veilig aan de grond krijgen.