Wat ging er alweer mis?

Julie Van Espen werd op 6 mei 2019 dood teruggevonden in het Albertkanaal. Haar moordenaar was op dat moment al opgepakt: Steve Bakelmans (39). Later bleek dat hij al veroordeeld was voor een verkrachting. De correctionele rechtbank veroordeelde hem in 2017 tot vier jaar cel, maar beval niet zijn onmiddellijke aanhouding. In het dossier stond niet dat Bakelmans zich bij een eerdere veroordeling al herhaaldelijk aan zijn straf had onttrokken. Bovendien ging hij in beroep.

