Wat gaat dat geven als ze 18 wordt?

Wie aan de Kardashians denkt, denkt aan hun realityreeks, kledij die weinig om het lijf heeft én extravagante feestjes. De eerste verjaardag van True, het dochtertje van Khloé Kardashian (34), kon dan ook niet onopgemerkt voorbijgaan. Khloé schakelde de hulp in van een eventplanner en spaarde kosten noch moeite. De gasten, onder wie (half)zussen Kim, Kourtney en Kylie, maar ook het Vlaamse topmodel Rose Bertram, werden getrakteerd op pastelkleurige donuts en cakepops. Voor de allerkleinsten waren er suikerspinnen in de vorm van tekenfilmfiguurtjes én een ritje op één van de vele pony's, die voor de gelegenheid omgetoverd werden in eenhoorns met roze manen. Opvallende aanwezige op het feestje was Tristan Thompson, de vader van True. Nadat hij voor de tweede keer van overspel beticht werd, zette Khloé hem aan de deur, en sindsdien had het meisje haar vader niet meer gezien. Alle kitsch ten spijt liet mama Khloé haar goed hart zien en vroeg ze geen cadeautjes voor True, maar donaties voor een kinderziekenhuis in L.A. (KDL)

