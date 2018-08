Wat een minister van Landbouw lijden kan 30 augustus 2018

Wat een Vlaams minister van Landbouw lijden kan. Joke Schauvliege stak gisteren haar handen uit de mouwen in een veebedrijf in Boekhoute. Of beter gezegd: de handen in de koe. De CD&V-politica uit Evergem moest gisteren niet alleen kalfjes voederen en stallen kuisen, maar ook een ontsmettend geneesmiddel aanbrengen in de vagina van een rund dat net bevallen was. Gelukkig is de minister voor geen kleintje vervaard.

