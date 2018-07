Wat. Een. Match. WAT. EEN. FEEST NA 20 MINUTEN BIBBEREN SMAAKT ZEGE ZOVEEL ZOETER 07 juli 2018

Woorden schieten tekort om de volksvreugde te omschrijven die gisteravond rond 21.50 uur losbarstte. Aan elk groot scherm, in elk café, in elke huiskamer werd er uitzinnig gevierd, werden kelen schor geschreeuwd, werd er ongegeneerd gedanst. Wát. Een. Match. De Rode Duivels stoten voor de tweede keer in hun geschiedenis door naar de halve finale van een WK.

