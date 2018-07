Wát een kracht-tour Alaphilippe pakt 50ste zege voor Quick-Step 18 juli 2018

Ook na de eerste Alpenrit draagt Greg Van Avermaet nog steeds de gele trui in de Ronde van Frankrijk - al acht dagen lang. De BMC-renner sloop als een volleerde berggeit slim mee in de vlucht en eindigde vierde na een fenomenale krachtinspanning. Een jury - doorgaans nogal Fransgezind - gaf hem er zelfs de prijs voor de strijdlust voor. Liever aan Van Avermaet dan aan Julian Alaphilippe, die wél een Fransman is, eerder in de aanval ging en ook de rit won. Faut le faire. "Hoe langer ik in het geel rijd, hoe meer ik ervan geniet", straalde Van Avermaet na de finish. "Maar ik maak mij geen illusies. Ik ben vandaag diep gegaan, dat zal ik morgen wellicht moeten bekopen." 'Wellicht', want met een Van Avermaet in vorm weet je nooit.

