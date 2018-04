Wat een debuut: Abdi valt vroeg en wordt knap achtste Marathon Rotterdam 09 april 2018

00u00 0

Van een binnenkomer gesproken. Bashir Abdi is in Rotterdam achtste geworden in zijn debuut op de marathon. De 29-jarige Belg van Somalische afkomst klokte een tijd van 2u10:46. Abdi dook zo ruim onder de EK-limiet (2u13:47), maar gaf eerder aan dat hij in Berlijn voor de 10.000 meter zal kiezen. De Keniaan Kenneth Kipkemoi (2u05:44) won.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN