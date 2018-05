Wat een armoe column 12 mei 2018

Hoe klein kun je zijn in de nederlaag? De uitval van Hein Vanhaezebrouck naar Standardcoach Sá Pinto is du jamais vu. Een straatvechter in de Marollen heeft meer klasse dan de coach van Anderlecht. Hein is een frustraat vol zelfhaat. En dat moeten anderen bekopen.

