Wat doét een mens bij 45 graden? 24 mei 2018

Bij ons wordt het dit weekend zomers warm, maar in Pakistan zullen ze moeten lachen met die 28 graden. Al drie dagen stijgt de thermometer er tot liefst 45 graden - het gemiddelde voor mei ligt op 35 graden. Wat doet een mens bij zo'n temperaturen? Om te ontsnappen aan de hitte liggen inwoners van de zuidelijke stad Karachi te slapen op de stoep. Al is afkoeling vinden in een stad met ruim 20 miljoen mensen onbegonnen werk. Meer dan 60 mensen zijn al omgekomen. De situatie wordt erger nu het ramadan is en veel moslims overdag niet eten of drinken. Ook in 2015 werd de stad getroffen door een hittegolf, met toen 2.000 doden. (FT)

