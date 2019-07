Exclusief voor abonnees Wat doe je dan met dat afval? In gratis zakje stoppen, natuurlijk 02 juli 2019

Veel dagjestoeristen zien er blijkbaar tegenop om hun afval terug mee te nemen wanneer de vuilnisbakken vol zijn. Maar wat de meesten niet weten, is dat je in tal van kustgemeenten gratis papieren afvalzakjes kan krijgen bij toeristische diensten, reddingsposten of surfclubs. "Elke gemeente heeft zo haar eigen beleid", klinkt het bij OVAM. "In bepaalde periodes worden peukenhouders actief uitgedeeld, andere gemeenten doen een beroep op vrijwilligers om acties op poten te zetten. In sommige surfclubs krijg je zelfs een gratis koffie als je een vol afvalzakje binnenbrengt."

