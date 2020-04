Exclusief voor abonnees Wat doe ik als paniek me soms naar de keel grijpt? Leen Huybrechts lifecoach, www.facebook.com/lifecoachleen 11 april 2020

00u00 0

Stop met denken, begin met doen

Angst is een slechte raadgever. Voor je het weet, verbeeld je je de ergste drama's. Maar hoe groot is de kans dat waar jij bang voor bent ook écht gebeurt? Probeer uit je hoofd te komen en ga iets doen. Met je handen in de aarde woelen of je blote voeten op het gras of een koude vloer lopen, werkt 'aardend' en haalt je terug naar het nu. Meditatie kan ook heilzaam zijn.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen