Wat als? Onze opinie 21 maart 2020

Heeft u gisteravond voor het eerst in uw leven staan applaudisseren voor niemand in het bijzonder? Stond u plots te klappen voor iemand die u niet persoonlijk kent, voor iemand die u tijdens dat applaus niet kon zien of horen? Ik wel, in de motregen aan mijn voordeur. Vlaanderen eerde klokslag acht uur zijn helden van de zorg. Drie huizen verder dan het mijne klonk 'You'll Never Walk Alone', luid genoeg voor de hele wijk. Voor zoveel samenhorigheid moet je doorgaans naar Anfield Road in Liverpool. Maar vandaag heet zoiets een niet-essentiële verplaatsing. En daar staan hoge boetes op. Corona doet vreemde dingen met ons.

