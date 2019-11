Exclusief voor abonnees Wat als 'Wat als?' eenmalig terugkeerde? 29 november 2019

"Er komt een eindejaarsgeschenkje", beloofde Tim Van Aelst (foto) op de bank bij Davy Parmentier in 'Wat een dag'. En de tv-maker houdt woord, want binnenkort maakt zijn populaire programma 'Wat als?' een comeback met een eenmalige kerstaflevering. "We hadden zin om een grote special te maken, en die hebben we de afgelopen weken gedraaid", aldus Van Aelst. "De kersttafel zal er zijn, er zullen drie koningen verschijnen. En nu heel actueel: het gaat ook over Sinterklaas." Een precieze uitzenddatum is er nog niet.

