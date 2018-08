Wat als... Puigdemont opkomt voor N-VA? Isolde Van Den Eynde

02 augustus 2018

05u30 0 De Krant Carles Puigdemont: die opvallende naam circuleert om de Europese N-VA-lijst te duwen. De vrijage tussen de afgezette Catalaanse minister-president en de Vlaams-nationalistische partij is al een tijdje gaande en beiden kunnen garen spinnen bij zijn kandidatuur.

Als een vrij man zette Carles Puigdemont zaterdag weer voet op Belgische bodem. In Europa kan de gewezen Catalaanse leider voortaan gaan en staan waar hij wil. Dat was de voorbije maanden anders. De 55-jarige politicus wordt in Spanje onder meer beschuldigd van rebellie na het organiseren van een illegaal referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Omdat hij vluchtte, vaardigde het Spaanse gerecht een Europees en internationaal aanhoudingsbevel uit. Toen hij op 25 maart uit Finland naar België terugreed, werd hij in Duitsland aangehouden. Maar de Duitse rechter ziet te weinig grond om hem uit te wijzen naar Spanje voor rebellie. Wél op basis van een mogelijk misbruik van overheidsgeld voor de organisatie van het referendum. Maar omdat daar een lichtere celstraf op staat (12 jaar in plaats van 30 jaar) én hij dat mogelijke misbruik zou kunnen afkopen, slikte Spanje het Europese en het internationale aanhoudingsbevel tegen Puigdemont in. Een vrij man in Europa dus, maar niet in eigen land. Keert hij terug, dan wordt hij aangehouden en riskeert hij voor 30 jaar de cel in te draaien.

Denkwerk

Carles Puigdemont is met andere woorden een permanente balling. En dat zet zijn politieke vrienden van N-VA aan het denken. Enkele partijtoppers willen de Catalaanse separatist graag op hun lijst uitspelen voor de Europese verkiezingen. "Vanop een eigen lijst in België maakt hij nauwelijks kans om verkozen te geraken. Maar op onze lijst verdient hij gemakkelijk een eigen zetel vanop een lijstduwersplaats", aldus een hoge bron. Wettelijk kan het perfect.

