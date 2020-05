Exclusief voor abonnees Wat als... Lampaert de Ronde of Roubaix wint? 30 mei 2020

Vorig jaar reed Bert Van Lerberghe hem nog alleen, als cadeau van 'De Melkerie' voor zijn vrijgezellenfeest. Maar dit interview leidde tot een nieuwe deal: áls kopman Yves Lampaert de Ronde (18/10) of Parijs-Roubaix (25/10) wint, wagen ze zich op 31 oktober met z'n vieren aan de Koppenbergcross. "Mij kostte het alvast één jaar van mijn leven", zucht Van Lerberghe, die maar even 'standhield'. "Eén ronde meer en ik zou de Koppenberg te voet zijn opgemoeten. Uitrijden? Dan hadden ze mogen afvoeren." Lampaert ziet de deal alvast zitten. "Als winnaar van de Ronde of Roubaix zal ik er veel startgeld opstrijken." (MCA/JDK)