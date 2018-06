Wat als je geen seconde speelt op WK? TIELEMANS 11 juni 2018

00u00 0

Zoals Youri Tielemans (21) heeft de bondscoach ze graag. Vroeg matuur, geen onvertogen woord in de media. "Iedereen in deze selectie wil de revelatie worden op het WK, wil minuten maken. Ik voel me alvast klaar om te schitteren. Maar als we de kwartfinale halen zonder dat ik een seconde speel, zal ik toch tevreden zijn. Omdat de groep primeert. Kijk, als het goed draait, dan heeft de coach geen reden om te veranderen." Neen, u zal Tielemans echt niet horen zeggen dat hij in de ploeg hoort te staan. Zelfs niet na een tegenvallend resultaat. Tielemans is zo niet. Denkt zo niet. En praat zeker zo niet. (NP/PJC)