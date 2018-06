Wat als je geen seconde speelt op WK? BOYATA 11 juni 2018

"Wil ik wereldkampioen worden zonder te spelen? Ja. (lachje) Wil ik meer? Ja. (lachje) Beslis ik dat? Neen. Dat doet de coach." 't Was een goedgemutste Dedryck Boyata (27) die zich over de kwestie boog. "Natuurlijk zou ik graag spelen op het WK. Dat zou geweldig zijn. Maar het is al mooi dat ik in de selectie zit", weet de centrale verdediger. Boyata is er zich van bewust dat Kompany, Vermaelen, Alderweireld en Vertonghen van een ander kaliber zijn. En dat hij alleen zal spelen bij blessures en/of schorsingen. (NP/PJC)