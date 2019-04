Exclusief voor abonnees Wat als... auto's met elkaar konden praten? 09 april 2019

Als copiloot heeft mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) gisteren een testritje gemaakt met een zogenaamde geconnecteerde auto. Die kan via radiomodules op het dak en software aan boord 'praten' met andere auto's op dezelfde snelweg. Als een wagen voor je een bruusk remmanoeuvre maakt, vertraagt jouw auto op die manier automatisch. Nu zijn al veel auto's uitgerust met sensoren die de directe omgeving registreren, maar de nieuwe technologie werkt ook als er pakweg 500 meter én drie trucks tussen de twee communicerende auto's zitten. "Zo kunnen we veel kettingbotsingen vermijden", klinkt het bij onderzoekscentrum Imec, dat samen met de Vlaamse overheid een proefproject uitrolt op de E313 tussen Antwerpen en Ranst. Vlaanderen investeert 3,5 miljoen euro in het project. "Om het aantal ongevallen en slachtoffers verder te laten dalen, zullen we creatief moeten zijn", aldus Weyts. (BJS)

