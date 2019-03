Wat als Amigos Zoersel zich redt? VOLLEYBAL 09 maart 2019

De kwalificatieronde voor de Challenge Final Four krijgt dit weekend een derde en beslissend luik. Het staat 1-1 in Borgworm-Guibertin en Amigos Zoersel-VH Leuven. Wie zondag wint, plaatst zich naast Gent en Achel - de verliezers uit de kwalificatieronde voor de Champions Final Four - voor de Challenge Final Four, een minicompetitie (iedereen tegen iedereen, met heen en terug). De inzet? Niets, gewoon om een eindklassement te kunnen opmaken van 5 tot 8 - niks beloning. Wie zondag verliest, moet nog aan de bak in een onderlinge 'best of 5' om de degradatie te ontlopen. Maar vermits Amigos Zoersel heeft besloten om zich terug te trekken uit het 'betaald volleybal', zal het ook niet langer kunnen voldoen aan de ligareglementen, waardoor degradatie onvermijdelijk is. En dan heeft die play-down geen zin, toch? (BrV)

