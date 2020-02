Exclusief voor abonnees Wasverzachter Lenor Shea boter Gefopt! 01 februari 2020

00u00 0

Een wasverzachter 'Inspired by Nature' waarop in het groot Shea Boter staat. Oftewel karitéboter, het natuurlijke wonderproduct dat in tal van crèmes en lotions verwerkt wordt. Deze naïeve consument associeerde het een met het ander en rekende blindelings op een wasverzachter waarin karitéboter zat. Helaas pindakaas! Blijkt dat het om de geur te doen is: een volle mix van witte musk en amber die de nootachtige karitéboter moet evenaren. The real stuff komt er dus niet aan te pas.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Inspired by Nature