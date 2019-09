Exclusief voor abonnees Washington en Meesseman afgemaakt in Las Vegas 24 september 2019

De Washington Mystics en Emma Meesseman staan met beide voetjes weer op de grond. In Game 3 van de halve finales van de WNBA-play-offs was Washington onbestaande in Las Vegas. Gevolg: een 92-75-nederlaag. Het staat zo 2-1 voor Washington in de best-of-five-reeks. Komende nacht wacht de vierde clash, opnieuw in Las Vegas.

Washington onderging zondag de wet van de sterkste - en vooral van de grootste. Liz Cambage was onhoudbaar bij de Aces. De 2m06 grote Australische scoorde 28 punten en greep zes rebounds. Meesseman was niet in haar dagje. Was ze in de eerste en tweede wedstrijd nog goed voor 27 en 30 punten, dan bleef ze zondag steken op 6 punten, 8 rebounds en 3 assists. Ook haar teammates vonden geen antwoord en werkten hun shots aan slechts 38,6% af. Onder de borden werden de Mystics evenzeer gedomineerd. Kim Mestdagh mocht 1:20 voor tijd nog invallen, zij kwam in die korte periode niet tot scoren. (VH)