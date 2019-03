Washington D.C. ziet er maar beroerd uit in 'The Division 2' 16 maart 2019

00u00 0

In 'The Division' (2016) moest u als speler zien te overleven in de levensgevaarlijke stedelijke jungle van New York, nadat een dodelijk virus de geordende samenleving in de VS ineen had doen storten. In opvolger 'The Division 2', die deze week verscheen voor PlayStation 4, Xbox One en pc, verplaatst de actie zich naar Washington D.C. De stad werd één op één nagebouwd in een digitaal 3D-model dankzij digitale cartografie (het zogeheten Geographic Information System) en vervolgens creatief bewerkt zodat ze er verloederd uitziet, en deels zelfs weer overwoekerd door de natuur. Iedere straathoek die de speler bereikt in 'The Division 2' bestaat dus echt.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen