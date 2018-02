Wasbeer rukt op (en nee, hij is niet schattig) Boer, let op uw kippen 23 februari 2018

Schrik niet als u in het Brusselse plots een wasbeer ziet rondrennen, want het diertje blijkt in opmars te zijn. In de diepe Ardennen huist hij al langer - nadat hij vanaf de jaren 30 vanuit Duitsland naar hier kwam - maar nu wordt hij ook gespot in Henegouwen, Waals-Brabant en de groene rand rond Brussel. Er werden op de wegen rond het Zoniënwoud al doodgereden diertjes teruggevonden. In de Ardennen wandelen de wasberen al tot aan de huizen. "Sommigen vinden hen schattig en voederen hen, maar doe dat vooral niet. Ze vallen kippen aan, roven eieren en vruchten van boomgaarden." Ook de Ardense boswachters zien hen niet graag komen: "Het is een opportunistische soort die inheemse dieren als kikkers, rivierkreeften en ooievaarseieren eet en dat is een probleem", zegt boswachter François Moreau.

