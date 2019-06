Exclusief voor abonnees Was Mona Lisa oprecht (on)gelukkig? 15 juni 2019

De fameuze Mona Lisa van Leonardo da Vinci: geen schilderij dat meer reacties losweekt bij kunstliefhebbers én wetenschappers. Een nieuwe studie komt tot de bevinding dat de jonge vrouw wellicht niet echt blij was. Haar glimlach is asymmetrisch, wat je bijvoorbeeld ook ziet bij mensen die liegen. De eenvoudigste verklaring is dat da Vinci's model het poseren na urenlang stilzitten kotsbeu was. De onderzoekers gaan echter verder. Zij vragen zich af of da Vinci zijn Mona Lisa misschien opzettelijk met onoprechte glimlach heeft geschilderd. In dat geval kan het doek een verborgen boodschap verbergen. "Bijvoorbeeld dat dit eigenlijk een zelfportret is, of dat het verwijst naar een man of misschien een vrouw voorstelt die al is gestorven."

