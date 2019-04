Exclusief voor abonnees Was je met klei 13 april 2019

Tegenwoordig wordt zowat alles wat uit de grond komt in douchecrèmes gestopt. Zoals nu ook klei in het Clay Fresh-gamma van Nivea. Bij het insmeren nestelt zich meteen een kleiachtige textuur op je huid én ook het afspoelen met water dient wat grondiger te gebeuren dan anders. Een bijzondere ervaring, al hadden de beschikbare geurtjes - onder meer gember-basilicum en hibiscus-witte salie - gerust wat indringender gemogen. Prijs per flacon voor dit wellnessvluggertje van 250 ml: 3,49 euro bij Kruidvat. (StV)

