Was het al maar weekend: 23 graden en stralend weer 02 mei 2018

Samen met 1 mei leek ook de lente de brug te maken. Grijs. Koud. Maar gelukkig kunnen het nu al aftellen naar het weekend, want dan gaat het strálen. De aanloop wordt vandaag al ingezet, met zacht weer waarbij zon en wolken elkaar afwisselen. Morgennacht kan het nog even flink afkoelen, maar daarna wordt het menens: vrijdag is droog met temperaturen tot 20 graden, zaterdag en zondag schieten die nog verder de hoogte in, met pieken tot 23 graden.

