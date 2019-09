Exclusief voor abonnees Warren steekt voor het eerst Biden voorbij in nationale peiling 26 september 2019

Voor het steekt Elizabeth Warren, de progressieve senator van Massachusetts, Joe Biden voorbij in de nationale peiling in aanloop naar de Democratische 'primaries'. Volgens de peiling van de Quinnipiac University is 27 procent van de Democraten van plan om voor Warren te stemmen, 25 procent voor Biden.

