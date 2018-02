Warren Buffett ruilt IBM in voor geneesmiddelen 16 februari 2018

00u00 0

Miljardair en superbelegger Warren Buffett heeft de voorbije maanden zijn belang in IBM met ruim 94,5% afgebouwd, en houdt nog slechts 2 miljoen aandelen over. Buffett heeft al toegegeven dat de investering in IBM niet zijn beste was, al is het onduidelijk hoeveel geld hij daaraan verloren heeft. Intussen heeft de superbelegger al nieuwe prooien in het vizier. Zo heeft Buffett via zijn holding Berkshire Hathaway ruim 18,9 miljoen aandelen van Teva Pharmaceuticals gekocht, goed voor een investering van 358 miljoen dollar. Teva is de grootste verdeler van generische geneesmiddelen. Daarnaast heeft de miljardair de recente correctie gebruikt om zijn belang in Apple met een kwart op te drijven tot 165,3 miljoen aandelen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN