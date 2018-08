Warren Buffett koopt meer Apple-aandelen 16 augustus 2018

Het investeringsvehikel van miljardair Warren Buffett, Berkshire Hathaway, heeft zijn belang in Apple verder uitgebreid. Buffett bouwde zijn belang in de technologiegigant in het tweede kwartaal met ruim 5% uit, blijkt uit documenten die bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC zijn ingediend. Berkshire Hathaway bezit nu in totaal ruim 251,9 miljoen aandelen Apple. Dat de superbelegger aandelen bijkocht, geeft de koers van Apple opnieuw een duw in de rug. Ook in mei klom de technologiereus naar een nieuwe recordhoogte, nadat bleek dat Berkshire Hathaway 75 miljoen aandelen insloeg. Buffetts fonds sloeg deze keer ook meer aandelen in van zakenbank Goldman Sachs en de luchtvaartmaatschappijen Delta en Southwest Airlines. Tegelijk verkleinde het zijn belang in Wells Fargo en American Airlines.

