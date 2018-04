Warre Borgmans toont zich van z'n gierigste kant komende kerst 18 april 2018

00u00 0

Music Hall ziet het groots dit najaar, en pakt uit met 'Scrooge, de Musical', een gloednieuwe versie van Charles Dickens' ultieme kerstklassieker 'A Christmas Carol' uit 1843. Niemand minder dan meesterverteller Warre Borgmans, bekend van onder meer 'Salamander' en 'Zone Stad', kruipt in de huid van de verbitterde en gierige Ebenezer Scrooge (foto), en heeft zo meteen ook zijn eerste hoofdrol in een musical te pakken. "Dat zorgt wel voor de nodige spanning", aldus Borgmans. "Zeker als je de omvang van deze productie ziet én de kleppers die zich erover gaan ontfermen. Ik ben de producenten dankbaar voor het vertrouwen dat ze mij, als onervaren zanger, geven. De rol van Scrooge lijkt me echt fantastisch om te spelen." (SD)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN