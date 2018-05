Warm HET WEER 22 mei 2018

00u00 0

Vandaag wordt het lichtbewolkt met geregeld brede opklaringen. Aanvankelijk blijft het nog droog, maar in de loop van de namiddag ontstaan er buien die traag over het land trekken. Lokaal warmte-onweer is mogelijk. De maxima liggen tussen 19 graden aan zee en 25 graden in het binnenland. Er waait slechts een zwak briesje uit veranderlijke richtingen.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over weer