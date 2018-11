Warmterecord zit erin 06 november 2018

Als het kwik vandaag boven de 18,5 graden klimt - en die kans zit er dik in - beleven we de warmste 6 november ooit. Volgens weervrouw Jill Peeters kan de temperatuur in het binnenland stijgen tot 19 of zelfs 20 graden. Ruim voldoende om het record van 1955 te verbreken.