Exclusief voor abonnees Warmterecord van 32°C in Alaska 08 juli 2019

00u00 0

In Anchorage, de grootste stad van de Amerikaanse staat Alaska, is afgelopen donderdag een recordtemperatuur gemeten van 32 graden. Het vorige record was liefst vijftig jaar oud en lag op 29,4 graden. Normaal gezien is de gemiddelde maximumtemperatuur voor een 4de juli in Anchorage gemiddeld 18,3 graden, zeggen de meteorologen van de Amerikaanse National Weather Service. Volgens wetenschappers warmt Alaska twee keer zo snel op als het mondiale gemiddelde. "Van 1901 tot 2016 stegen de gemiddelde temperaturen in de VS met één graad Celsius, terwijl ze in Alaska met 2,6 graden stegen", verklaarde Rick Thoman, een expert van het Alaska Climate Policy and Assessment Center.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis